Son dakika haberleri... Terörden temizlenen Amanoslar doğaseverleri ağırlıyor
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Son dakika haberleri... Terörden temizlenen Amanoslar doğaseverleri ağırlıyor

İhlas Haber Ajansı / İsmet Biçen - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Terörden temizlenen Amanoslar doğaseverleri ağırlıyor Doğaseverler, Amanosların şelalelerinde serinliyor Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin Afrin kırsalıyla bağlantısı kesilen ve harekatın ardından düzenlenen operasyonlarla PKK'ya büyük darbenin...

Terörden temizlenen Amanoslar doğaseverleri ağırlıyor

Doğaseverler, Amanosların şelalelerinde serinliyor

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin Afrin kırsalıyla bağlantısı kesilen ve harekatın ardından düzenlenen operasyonlarla PKK'ya büyük darbenin vurulduğu Amanos Dağları, doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi.

Amanoslar, adını artık terör olaylarıyla değil, doğa turizmine olan katkısıyla duyurmaya başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen doğaseverler, Hatay'ın İskenderun ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Değirmen Deresi mevkisinde bir araya geldi. Yaklaşık 8 saatlik bir gezintiye çıkan grup, ardından Amanoslarda oluşan şelalelerin oluşturduğu su göletlerinde yüzerek doğal güzelliklerin tadını çıkarttı.

Amanoslar'da doğa yürüyüşü yapan Özge Altınöz, uzun süredir Amanos Dağlarına gelmeyi planladıklarını söyleyerek, "Buradaki terör olaylarından dolayı gelemiyorduk. Ama şuan buralar terörden temizlendi ve herkesi buraya davet ediyorum. Gelin, görün, gezin" diye konuştu.

Mustafa Tomak isimli doğasever ise yıllardır Amanos Dağlarını merak ettiğini kaydederek, "Eskiden terör olayları olduğu için gezemiyorduk. Ama devletimiz sağolsun buraları terörden temizledi şuan gezebiliyoruz. Herkesi de bekleriz" dedi.

Son dakika haberleri... Terörden temizlenen Amanoslar doğaseverleri ağırlıyor
Son dakika haberleri... Terörden temizlenen Amanoslar doğaseverleri ağırlıyor
Son dakika haberleri... Terörden temizlenen Amanoslar doğaseverleri ağırlıyor
Son dakika haberleri... Terörden temizlenen Amanoslar doğaseverleri ağırlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Biçen

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