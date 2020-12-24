Son dakika haberleri! Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

24.12.2020 20:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:46
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Serkan Yerli (42) yönetimindeki 05 ABK 063 plakalı tır ile Hikmet Akdemir (64) yönetimindeki 50 ABE 843 plakalı otomobil Küçük Hıdır Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Akdemir, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akdemir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Yerli ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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