Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN
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Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bulunan plastik granül geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bulunan plastik granül geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ergene ilçesinin Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik granül geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını sürdürme çalışmaları devam ederken, bölgede takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları süren yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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