Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

Edinilen son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bulunan plastik granül geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.