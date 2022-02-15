Son dakika haberleri: TEGUCİGALPA - Honduras eski cumhurbaşkanı Hernandez'in evinin çevresi askerlerce kuşatıldı - Haberler
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Son dakika haberleri: TEGUCİGALPA - Honduras eski cumhurbaşkanı Hernandez'in evinin çevresi askerlerce kuşatıldı

AA, Jorge Cabrera - Güncel
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Son dakika haberi: Honduras'ın başkenti Tegucigalpa kentinde ABD'nin iade talebinin ardından eski cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez'in evinin çevresi özel kuvvetler ve askeri muhafızlar tarafından çevrildi.

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa kentinde ABD'nin iade talebinin ardından eski cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez'in evinin çevresi özel kuvvetler ve askeri muhafızlar tarafından çevrildi.

Son dakika haberleri: TEGUCİGALPA - Honduras eski cumhurbaşkanı Hernandez'in evinin çevresi askerlerce kuşatıldı

Son dakika haberleri: TEGUCİGALPA - Honduras eski cumhurbaşkanı Hernandez'in evinin çevresi askerlerce kuşatıldı

Son dakika haberleri: TEGUCİGALPA - Honduras eski cumhurbaşkanı Hernandez'in evinin çevresi askerlerce kuşatıldı

AA / Jorge Cabrera - Güncel

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