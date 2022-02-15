Son dakika haberleri: TEGUCİGALPA - Honduras eski cumhurbaşkanı Hernandez'in evinin çevresi askerlerce kuşatıldı
AA, Jorge Cabrera - Güncel
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Son dakika haberi: Honduras'ın başkenti Tegucigalpa kentinde ABD'nin iade talebinin ardından eski cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez'in evinin çevresi özel kuvvetler ve askeri muhafızlar tarafından çevrildi.
Honduras'ın başkenti Tegucigalpa kentinde ABD'nin iade talebinin ardından eski cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez'in evinin çevresi özel kuvvetler ve askeri muhafızlar tarafından çevrildi.