Son dakika haberleri: TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Genel Kurulu'nda milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Genel Kurulu'nda milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin söz aldı. Başarır, Türk Ceza Kanunu 299. Maddesi Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu yürürlükten kaldırılması gerektiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olmadığını iddia etti ve Cumhurbaşkanı'nı eleştirdi. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri yerlerinden kalkarak Başarır'a tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Bilgiç'in ara vermesinden sonra da tartışma devam etti. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı