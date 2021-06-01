Son dakika haberleri: TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi

Son dakika haberleri: TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Genel Kurulu'nda milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Genel Kurulu'nda milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin söz aldı. Başarır, Türk Ceza Kanunu 299. Maddesi Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu yürürlükten kaldırılması gerektiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olmadığını iddia etti ve Cumhurbaşkanı'nı eleştirdi. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri yerlerinden kalkarak Başarır'a tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Bilgiç'in ara vermesinden sonra da tartışma devam etti. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CHP'li Başarır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu
CHP'li Başarır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Ziya Selçuk Muharrem İnce Adnan Menderes
Magazin Müge Anlı Murat Boz Demet Evgar Burak Sergen
Spor Gervinho Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 23:13:53. #1.13#

title