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Son dakika haberleri | Taraklı Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi

AA / Murat Diri - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Taraklı Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi

Son dakika haberleri... Taraklı Belediyesi personeli, yangın konusunda bilgilendirildi.

Taraklı Belediyesi personeli, yangın konusunda bilgilendirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından itfaiye eğitim çavuşu Mehmet Enes Sezen ve Tarık Yemiş, yangının çıkış sebepleri, sınıflandırılması, söndürmede kullanılan maddeler, acil durumlarda alarm ve tahliye planlamasıyla ilgili personele bilgi verdi.

Eğitim sonrası belediye önünde yangın tatbikatı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Muhammed Batur Turalıoğlu ve İtfaiye Taraklı Grup Amiri Hüseyin Arvasi de tatbikata katıldı.

Personel eğitimine büyük önem verdiklerini, çalışanların bilgi birikimini artırdıklarını belirten Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, "Çalışanlarımız herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri öğrenmiş oldu. Bu ve buna benzer eğitim çalışmalarımız, önümüzdeki günlerde periyodik aralıklarla devam edecek." dedi.

Son dakika haberleri | Taraklı Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi

Son dakika haberleri | Taraklı Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi

Son dakika haberleri | Taraklı Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi

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AA / Murat Diri - Son Dakika Haberleri

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