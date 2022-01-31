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Son dakika haberleri | Tandırda ekmek pişirirken elbisesi alev alan kadın hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı, Doğuş Poyraz Durak - Güncel
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Son dakika haberleri | Tandırda ekmek pişirirken elbisesi alev alan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: ARDAHAN'ın Göle ilçesinde 3 çocuk annesi Fatma Sarıkaya (78) tandırda ekmek pişirirken alevlerin elbisesine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

GÖLE, ARDAHAN (DHA) - ARDAHAN'ın Göle ilçesinde 3 çocuk annesi Fatma Sarıkaya (78) tandırda ekmek pişirirken alevlerin elbisesine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Olay, Göle ilçesine bağlı Köprülü Beldesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Evindeki tandırda ekmek pişiren Fatma Sarıkaya'nın elbisesinae kıvılcım sıçradı. Elbisesi bir anda alev içerisinde kalan Sarıkaya'nın çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan Fatma Sarıkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sarıkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ardahan Devlet Hastanesi'ne gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Doğuş Poyraz Durak - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Fatma Sarıkaya, Ardahan, Göle, Güncel, Haber

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