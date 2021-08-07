Son dakika haberi! SÜTÇÜLER'DEKİ ORMAN YANGININDA 6'NCI GÜN; BÖLGEDE SAĞANAK BAŞLADI
Son dakika haberleri... Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, yangının devam ettiği Çandır Yazılı Kanyon bölgesinde sağanak etkili olmaya başladı.
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, yangının devam ettiği Çandır Yazılı Kanyon bölgesinde sağanak etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmur, bölgede 6 gündür orman yangınını söndürme çalışmalarına katılanları sevindirdi. Orman yangını, sarp ve dik yamaçlı alanlarda devam etmesi nedeniyle kontrol altına alınamıyordu. Bölgeye akşam saatlerinde ise Ukrayna'dan gece görüşlü 3 helikopterin getirilmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı