KOCAELİ Sürücünün dikkati, TIR'ın yanmasını önledi

Sürücünün dikkati, TIR'ın yanmasını önlediKOCAELİ'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu geçişinde, balata kısmında yangın çıkan TIR'ı durduran sürücü itfaiyeye haber verdi.

Sürücünün dikkati, TIR'ın yanmasını önledi

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu geçişinde, balata kısmında yangın çıkan TIR'ı durduran sürücü itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Olay öğleden sonra D-100 Karayolu Dilovası rampası mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen 41 AAS 651 plakalı TIR'ın sürücüsü Muzaffer Yıldız(32), aracının alt kısmından duman çıktığını fark ederek emniyet şeridinde durdu. Araçtan inerek güvenli bir yere geçen sürücü Yıldız'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. TIR'ın motorunun alt kısmından duman çıktığını belirleyen itfaiye ekipleri, araca su sıkarak soğutma çalışması yaptı. Yangının söndürülmesinin ardından, sürücü Yıldız aracını tekrar hareket ettirebilmek için olay yerine tamirci çağırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı