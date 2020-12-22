Son dakika haberleri: Suriye'de İran destekli gruplara düzenlenen hava saldırısında 8 terörist öldü
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Son dakika haberleri: Suriye'de İran destekli gruplara düzenlenen hava saldırısında 8 terörist öldü

22.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:39
Son dakika haberleri: Suriye'de İran destekli gruplara düzenlenen hava saldırısında 8 terörist öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli Fatimiyyun grubunun Irak sınırındaki askeri noktalarına, hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda 8 terörist öldü.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli Fatimiyyun grubunun Irak sınırındaki askeri noktalarına, hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda 8 terörist öldü.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde İran Devrim Muhafızları Ordusu ve emrindeki yabancı teröristlere yönelik hava saldırıları sürüyor.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen savaş uçakları, sabah saatlerinde, Deyrizor'un Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde, İran Devrim Muhafızları Ordusunun emrindeki yabancı teröristlere ait 2 askeri noktayı hedef aldı.

Hava saldırısı sonucu Afganistan kökenli Fatimiyyun grubuna mensup 8 terörist hayatını kaybederken, 5 askeri araç da yanarak kullanılmaz hale geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Müslüm Şehdan da 30 Kasım'da Elbukemal'in Suveyiyye köyü yakınlarında, hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen bir savaş uçağının saldırısında yaşamını yitirmişti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin 18 Ekim'de Elbukemal ilçesinde Fatimiyyun grubuna ait askeri konvoyu hedef alması sonucu ise 9 terörist ölmüştü.

İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeleri" açıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto

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