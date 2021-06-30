Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 16'ya çıktı
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Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 16'ya çıktı

Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 16'ya çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın koruyucu ailelik konusunda farkındalık oluşturmak ve koruyucu ailelerin sayısını arttırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarla 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 16'ya çıktı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın koruyucu ailelik konusunda farkındalık oluşturmak ve koruyucu ailelerin sayısını arttırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarla 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 16'ya çıktı.

Sultanbeyli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" ile koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 5'ten 16'ya çıktı. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay açıklamasında; koruyucu aile konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini, koruyucu ailelerle, koruyucu aile olmak isteyenleri bir araya getirdiklerini, iftar ve kahvaltı programlarında bir araya geldiklerini belirtti. Ayrıca Metin Kubilay, koruyucu aile yanındaki çocukları ziyaret ettiklerini ve salgın sürecinde de aileleri yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.Amaçlarının daha fazla çocuğun koruyucu aile yanına yerleştirilmesi olduğunu söyleyen Kubilay, "Sultanbeyli'de 2019 yılında başlattığımız Koruyucu Aile farkındalık oluşturma çalışmaları sonucunda ilçemizde 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını 16'ya yükselttik. Koronavirüs salgını sürecinde de koruyucu ailelerimizin her zamankinden daha çok yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Yakın zamanda bir evladımıza koruyucu aile olarak sıcak bir yuva oluşturan koruyucu ailemize örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyor, koruyucu aile yanındaki çocuk sayımızın artışını mutlulukla izliyorum. Bu amaçla çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu vesileyle 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyor, siz değerli vatandaşlarımızın da anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan bir çocuğumuza koruyucu aile olarak, çocuklarımızın hayatında fark oluşturmasını ve geleceğimize sahip çıkmasını önemle rica ediyorum." İfadelerini kullandı


Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 16'ya çıktı
Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 16'ya çıktı
Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 16'ya çıktı
Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 16'ya çıktı
Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 16'ya çıktı
Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 16'ya çıktı
Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 16'ya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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