Son dakika haberleri... SULTANBEYLİ'DE KAĞIT HELVA ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI DEPODA YANGIN -1

Sultanbeyli'de kağıt helva üretimin yapıldığı 2 katlı depoda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi Aytop Sanayi Sitesi'nde kağıt helva ve ambalajın üretildiği 2 katlı depoda çıktı. Yükselen alev ve dumanları görenlerin bildirmesiyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı bekletildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlayıp ayrılması sonrası saat 22.00 sıralarında aynı yerde tekrar yangın başladı. Gelen sağlık ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.