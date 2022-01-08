Son dakika haberleri... SULTANBEYLİ'DE KAĞIT HELVA ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI DEPODA YANGIN -1 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... SULTANBEYLİ'DE KAĞIT HELVA ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI DEPODA YANGIN -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de kağıt helva üretimin yapıldığı 2 katlı depoda yangın çıktı.

Sultanbeyli'de kağıt helva üretimin yapıldığı 2 katlı depoda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi Aytop Sanayi Sitesi'nde kağıt helva ve ambalajın üretildiği 2 katlı depoda çıktı. Yükselen alev ve dumanları görenlerin bildirmesiyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı bekletildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlayıp ayrılması sonrası saat 22.00 sıralarında aynı yerde tekrar yangın başladı. Gelen sağlık ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Son dakika haberleri... SULTANBEYLİ'DE KAĞIT HELVA ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI DEPODA YANGIN -1

Son dakika haberleri... SULTANBEYLİ'DE KAĞIT HELVA ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI DEPODA YANGIN -1

Son dakika haberleri... SULTANBEYLİ'DE KAĞIT HELVA ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI DEPODA YANGIN -1

Son dakika haberleri | Kavga eden liselilere esnaf müdahale etti

Son dakika haberleri | Kavga eden liselilere esnaf müdahale etti

 Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı-2

Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı-2

 Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title