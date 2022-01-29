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Son dakika haberleri! Su kanalında ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı, Azat Yıldız - Güncel
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Son dakika haberleri! Su kanalında ölü bulundu

Son dakika haber: İZMİR'in Buca ilçesinde Hasan İncedayı (64), su kanalında ölü bulundu.

İZMİR'in Buca ilçesinde Hasan İncedayı (64), su kanalında ölü bulundu.

İlçeye bağlı Seyhan Mahallesi'nde, saat 19.00 sıralarında, su kanalı içerisinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan  incelemede ölen kişinin Hasan İncedayı olduğunu belirlendi. İncedayı'nın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. İncedayı'nın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

Seyhan, Polis, İzmir, su, Güncel, Haber

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