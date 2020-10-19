Son dakika haberi! Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını
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Son dakika haberi! Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını

19.10.2020 09:18 | Son Güncelleme: 19.10.2020 09:37

Son dakika haberlerine göre Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını Polisleri karşısında gören düğün sahipleri şok oldu Arnavutköy'de sosyal mesafesiz yol ortasında yapılan düğüne polis ekipleri baskın yaptı.

Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını

Polisleri karşısında gören düğün sahipleri şok oldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de sosyal mesafesiz yol ortasında yapılan düğüne polis ekipleri baskın yaptı. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran vatandaşlara, kurallara uymadıkları için ceza yağdı. Düğüne katılanlar bir süre sonra dağıldı.

Arnavutköy İlçe Emniyet ekipleri, Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Zeytinlik sokakta dün saat 18.30 sıralarında düğün yapıldığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler düğüne baskın düzenlendi. Bir anda polis ekiplerini karşısında gören düğün sahipleri şoke oldu. Ekipler, sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı düğüne müdahale etti. O esnada orada bulunan ve kurallara uymayan vatandaşlara ceza yağdı. Düğün dağılırken, vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak halay çekmeleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi! Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını
Son dakika haberi! Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını
Son dakika haberi! Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını
Son dakika haberi! Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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