Son dakika haberleri: Sosyal medyada terör örgütü propagandasına 118 gözaltı

Son dakika haberler: İÇİŞLERİ Bakanlığı, ocak ayında terör örgütü propagandası yapılan 5 bin 394 sosyal medya hesabı hakkında çalışma yapıldığını, 2 bin 237 hesap kullanıcısının tespit edilerek işlem başlatıldığını, şu ana kadar 118 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ocak ayında terör örgütü propagandası yapılan 5 bin 394 sosyal medya hesabı hakkında çalışma yapıldığını, 2 bin 237 hesap kullanıcısının tespit edilerek işlem başlatıldığını, şu ana kadar 118 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları tarafından internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi. Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular ile çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal medya hesaplarının yakından takip edildiği ifade edilerek, 01-31 Ocak 2021 tarihleri arasında, FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 2 bin 756, DEAŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 168, PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 2 bin 185 ve diğer terör örgütleri güdümünde faaliyet yürüten 285 olmak üzere 5 bin 394 hesap hakkında çalışma yapıldığı kaydedildi. Şu ana kadar tespit edilen 2 bin 237 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında işlem başlatıldığı belirtilirken, bu hesapları kullanan 118 kişinin gözaltına alındığı ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN