Son dakika haberleri! Songül Öden koronavirüse yakalandı
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Son dakika haberleri! Songül Öden koronavirüse yakalandı

09.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:38
Son dakika haberleri! Songül Öden koronavirüse yakalandı

Son dakika gelişmesine göre İdris TİFTİKCİ / OYUNCU Songül Öden koronavirüse yakalandı.

İdris TİFTİKCİ/ OYUNCU Songül Öden koronavirüse yakalandı.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz aylarda rol aldığı tiyatro oyunu ertelenince çok üzülen ve "Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum" temennisinde bulunan Songül Öden'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde kendini karantinaya alan 41 yaşındaki oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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