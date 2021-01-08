Son dakika haberleri... Soma'da asayiş uygulaması yapıldı

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulamaya, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube personeliyle Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ekipleri de katıldı.

Narkotik köpeği Lita'nın da katıldığı uygulama kapsamında, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 266 kişinin GBT sorgusunu yapan ekipler hırsızlık suçundan aranan bir şüpheliyi yakaladı. Trafik kontrollerinde ise 21 araca 15 bin 797 lira cezai işlem uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi.

Uygulamada ayrıca 6 gram esrar ele geçirildiği, 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer