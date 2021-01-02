Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Bir son dakika haberine göre Boş cadde ve sokaklar AFYONKARAHİSAR - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Afyonkarahisar'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik sürüyor.