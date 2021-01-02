Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
02.01.2021 11:16 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:57
Bir son dakika haberine göre Boş cadde ve sokaklar AFYONKARAHİSAR - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Afyonkarahisar'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik sürüyor.
Boş cadde ve sokaklar
AFYONKARAHİSAR - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Afyonkarahisar'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut