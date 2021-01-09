Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
09.01.2021 10:40 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:52
Sokak ve caddelerde hakim olan sakinlik HAKKARİ - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Sokak ve caddelerde hakim olan sakinlik HAKKARİ - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş