Son dakika haberleri! Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

31.10.2020 04:11 | Son Güncelleme: 31.10.2020 04:14
Son dakika haberleri! Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, araçta sıkışan yolculardan biri itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, araçta sıkışan yolculardan biri itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nden Beşiktaş istikametine seyir halindeki 34 DVL 74 plakalı otomobille 34 CLN 683 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 yolcuya müdahale ederken itfaiye ekipleri araçta sıkışan yolculardan birini kurtardı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan araçların olay yerinen kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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