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Son dakika haberleri: Silahından çıkan kurşunla yaralanan asker hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Silahından çıkan kurşunla yaralanan asker hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Yozgat'ta silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan uzman jandarma çavuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan uzman jandarma çavuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Özgül Özer (42), Şeyh Osman Mahallesindeki evinde, silahından çıkan kurşunla karın bölgesinden ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan Özer, yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Yapılan otopsinin ardından Özer için Yozgat Şehir Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Tören sonrası Özer'in cenazesi, memleketi Tokat'ın Zile ilçesine gönderildi. Özer'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Özer'in silahını temizlediği sırada silahın ateş aldığı düşünülüyor. - YOZGAT

Son dakika haberleri: Silahından çıkan kurşunla yaralanan asker hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Silahından çıkan kurşunla yaralanan asker hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Silahından çıkan kurşunla yaralanan asker hayatını kaybetti

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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