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Son dakika haberleri | Siirt'te traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

AA - Abdurrahman Binay - Güncel
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Son dakika haberleri | Siirt'te traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Siirt'in Kurtalan ilçesinde 6 yaşındaki çocuk traktörün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KURTALAN, SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 6 yaşındaki çocuk traktörün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kayabağlar beldesinde tarlasını süren M.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, 6 yaşındaki Eymen Efe Ete'ye çarptı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ete'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi otopsinin ardından Kayabağlar beldesinde toprağa verildi.

AA / Abdurrahman Binay - Güncel

Kayabağlar, Kurtalan, Siirt, Güncel, Haberler

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