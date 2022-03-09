Son dakika haberleri | Siirt'te traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
AA - Abdurrahman Binay - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Siirt'in Kurtalan ilçesinde 6 yaşındaki çocuk traktörün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
KURTALAN, SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 6 yaşındaki çocuk traktörün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kayabağlar beldesinde tarlasını süren M.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, 6 yaşındaki Eymen Efe Ete'ye çarptı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ete'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi otopsinin ardından Kayabağlar beldesinde toprağa verildi.
AA / Abdurrahman Binay - Güncel