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Son dakika haberleri: Siirt'te 'tefeci' operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberleri: Siirt'te 'tefeci' operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "tefecilere" yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

SİİRT (İHA) - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "tefecilere" yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tefecilik yaptıkları öne sürülen kişileri yakalamaya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 4'ü yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam etmekte olduğu bildirildi. Yapılan arama neticesinde 1 adet senet ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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