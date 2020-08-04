Son dakika haberleri: Siirt'te arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri: Siirt'te arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... Siirt'te arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Son dakika haberleri: Siirt'te arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
04.08.2020 21:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:16

Siirt'te arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde meydana geldi. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada Pınar, Turan, Fırat U. isimli şahıslar ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Pınar ve Turan U. hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Fırat U. ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - SİİRT

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Kaynak: İHA

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