Son dakika haberleri... Serebral palside beslenmenin önemine dikkati çekmek için proje başlatıldı

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye, doğru beslenmenin serebral palsili (SP) çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimini desteklediğine, tedavi başarısına katkı sağladığına dikkati çekmek için "Serebral Palsi'de Enerji Dolu Bir Adım-Beslenmeden Olmaz" projesini...

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye, doğru beslenmenin serebral palsili (SP) çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimini desteklediğine, tedavi başarısına katkı sağladığına dikkati çekmek için "Serebral Palsi'de Enerji Dolu Bir Adım-Beslenmeden Olmaz" projesini hayata geçirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, serebral palsi, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesinde, doğum sırasında veya sonrasında hasar görmesiyle oluşuyor. Türkiye'de her yıl 6 binden fazla bebek serebral palsi tanısı alıyor.

Bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan engellilik durumu olan serebral palsi, yutma zorluğu ve duruş bozuklukları nedeniyle beslenme problemlerine yol açıyor.

Yeme-yutma problemleri, sık kusma, yemek sırasında boğulma riski gibi beslenme sorunları uzun öğün saatlerine ve yetersiz beslenmeye sebebiyet verirken, bu durum serebral palsili çocuklarda büyüme ve gelişme geriliğine, solunum enfeksiyonlarına ve bağışıklığın düşmesine neden oluyor.

Serebral palsili çocukların beslenme problemlerinin önüne geçmeyi hedefleyen Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye, Nutricia Türkiye iş birliğiyle "Serebral Palsi'de Enerji Dolu Bir Adım - Beslenmeden Olmaz" projesini başlattı.

İlk etapta 1 yıl olarak planlanan proje kapsamında diyetisyen değerlendirmesi, fizyoterapi, yutma terapisi ve gastroenteroloji değerlendirmesini kapsayan bütüncül tedaviyle 30 çocuğun büyüme ve gelişmeleri değerlendirilecek. Her çocuk için özel beslenme tedavileri planlanacak.

Tedavi sürecinde serebral palsili çocukların doğru bir duruşa sahip olmasına ve oral motor fonksiyonlarının gelişimine bağlı olarak, beslenme durumlarının iyileşmesine katkı sunulacak.

Ayrıca, yetersiz bilgi kaynağının önüne geçilmesi ve beslenme tedavisinin serebral palsi tedavisindeki önemini anlatmak amacıyla yıl boyunca çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek.

"Tedavinin başarılı olabilmesi için bu çocukların sağlıklı beslenmesi çok kritik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, doğru beslenmenin serebral palsili çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimini desteklediğini belirtti.

Evgin, serebral palsili çocuklar için önemli olan bu konu hakkında iki önemli eksik bulunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlki, doğru beslenmenin gerekliliği, beslenmenin tedavi sürecindeki önemi ebeveynler tarafından bilinmiyor. Çocukları serebral palsi tanısı alan aileler, kendilerini çok uzun ve mücadele dolu bir yolculuğun başında buluyor. Daha çok nörolojik sorunlara odaklanıldığından beslenme değerlendirmeleri gözden kaçabiliyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri beslenmeyle ilgili uzman yönlendirmelerinin yetersiz oluşu. Halbuki tedavinin başarılı olabilmesi için bu çocukların sağlıklı beslenmesi çok kritik. İkinci eksiklik ise bu konuda yetişmiş kalifiye uzman sayımızın yeterli olmaması. Bu iki eksiklik ebeveynlerin, çocuklarının beslenmesi esnasında doğru pozisyonu sağlayamamasına, doğru materyal ve besin seçimi yapamamasına neden oluyor. Başlattığımız proje ile nörolog, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, dil ve konuşma terapistini kapsayan, multidisipliner yaklaşımın önemini göstermeyi, beslenmenin önemine dikkat çekmeyi, ailelerin farkındalığını geliştirmeyi ve önümüzdeki süreçte daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük