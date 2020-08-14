Son dakika haberleri | Selçuklu Belediyesi Yazır'a karakol ve aile sağlığı merkezi kazandıracak
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Son dakika haberleri | Selçuklu Belediyesi Yazır'a karakol ve aile sağlığı merkezi kazandıracak

Son dakika haberlerine göre Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, vatandaşların talebi doğrultusunda Yazır Mahallesine bir karakol ve bir aile sağlığı merkezi yapılması için protokol imzaladı.

Son dakika haberleri | Selçuklu Belediyesi Yazır'a karakol ve aile sağlığı merkezi kazandıracak
14.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:06

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, vatandaşların talebi doğrultusunda Yazır Mahallesine bir karakol ve bir aile sağlığı merkezi yapılması için protokol imzaladı.

Selçuklu Belediyesi mahallelerin ihtiyaçları noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Yazır mahallesinde vatandaşların talebi doğrultusunda bir karakol ve bir aile sağlığı merkezi yapılacak. Selçuklu Belediyesi, Konya Valiliği ve Şakalak Tarım Makineleri AŞ'nin imzaladığı protokolle aile sağlığı merkezinin arsasını Selçuklu Belediyesi tahsis ederken, hizmet binasını Şakalak Tarım Makineleri AŞ yapacak. Konya Valiliği ile Selçuklu Belediyesinin arasındaki bir diğer protokolle ise Selçuklu Belediyesi Yazır'a kazandırılacak karakol binasının hem arsasını tahsis edecek hem de hizmet binasını yapacak. Konya Valiliği toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Şakalak Tarım Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Yusuf Genç katıldı.

"Bu destek önemli bir adımdır"

Protokol imza töreninde konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Sağlık Bakanlığımız, son zamanlarda sağlık kamu hizmetini Anadolu'da bütün vatandaşlarımızın ayağına götürerek dünya standartları üzerinde bir sağlık sistemi kurdu ve işletiyor. Bunu fiziki altyapısı, tıbbi teknolojik altyapısı ve nitelikli insan kaynakları ile başardı. Bu zor dönemde, hayırseverlerimizin sağlık alanına katkı sunması çok anlamlı ve önemlidir. Yusuf Bey'in sağlık hizmetine yaptığı katkıdan dolayı Konyamız adına şükranlarımı sunuyorum. Yazır Mahallemize güzel bir Karakol binası Selçuklu Belediyemiz tarafından inşa ettirilip, emniyete teslim edilerek hizmete sunulacaktır. Bu destek, mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması hususunda önemli bir adımdır. Güvenlik hizmetleri alanında yapmış olduğu destekten ötürü Selçuklu Belediye Başkanımıza ve Belediyemize teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Bu iki tesis Selçuklu'ya önemli hizmetler verecek"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, "Bugün önemli bir protokole imza atıyoruz. Yazır mahallemizde hem bir Aile Sağlığı Merkezi hem de bir karakol inşa edeceğiz. Tabi Aile Sağlığı Merkezini bir iş adamımızın üstlenmiş olması bizi ayrıca mutlu etti. Konya İl Emniyet Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan karakolu da belediye olarak biz üstlendik. İnşallah bu iki merkez Selçuklu'muza önemli hizmetlerde bulunacaktır. Aile Sağlığı Merkezi inşaatını üstlenen Şakalak Tarım Makineleri AŞ'ye ve bizleri burada bir araya getiren Konya Valimiz Vahdettin Özkan Beye teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

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