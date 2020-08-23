Son dakika haberleri: Sel ve heyelan bölgesindeki çalışmalar (1)
Son dakika haberi: Dereli Karayolu Karayolunda enkaz kaldıran iş makinaları Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesindeki selin zarar verdiği işyerleri Aksu deresinin sel sonrası zarar verdiği yerler GİRESUN - Şiddetli yağış sonrası sel ve heyelanların meydana geldiği Giresun- Dereli Karayolu'ndaki trafiği...
23.08.2020 07:08 | Son Güncelleme: 23.08.2020 07:15
Dereli Karayolu
Karayolunda enkaz kaldıran iş makinaları
Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesindeki selin zarar verdiği işyerleri
Aksu deresinin sel sonrası zarar verdiği yerler GİRESUN - Şiddetli yağış sonrası sel ve heyelanların meydana geldiği Giresun- Dereli Karayolu'ndaki trafiği açma çalışmaları başladı.
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Kaynak: AA