Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi

10.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 10.01.2021 13:48
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi

Son dakika haber: DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik (24), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik (24), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Mehmet Çelik'in cenazesi, Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya getirildi. Şehir Mezarlığı'nda öğle vakti düzenlenen cenaze törenine; Malatya Valisi Aydın Baruş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Törende çiftçilik yapan baba Latif Çelik, ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Aynur Çelik ve şehidin diğer yakınları uzun süre gözyaşı döktü. 2017 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve 2 yıl önce Ebru Çelik (22) ile evlenen şehit Çelik'in Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından cenaze aracına taşındı. Şehit Çelik'in tabutu, mezarlığa götürüldüğü sırada katılanlar, 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları attı. Şehit Çelik'in cenazesi, şehitliğe gözyaşları arasında defnedildi.


Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum İlker Başbuğ Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Özge Özder Ajda Pekkan Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Mustafa Yumlu İsmail Kartal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Türk Kongre Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 13:47:57. #1.14#
title