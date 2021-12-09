Şehit uzman çavuşun acısı iki ile birden düştü

DENİZLİ (DHA) - IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın (29) Balıkesir'in Edremit ilçesindeki baba evine ateş düştü. Eşinin şehit olduğu haberini Denizli'deki evlerinde alan Rus asıllı Anna Sarı, Balıkesir'e gitmek için yola çıktı.

Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Nihal Sarı'ya acı haber ulaştı. Yetkililerden, 3 çocuklarından ortancası olan Ali'nin şehit olduğu haberini alan çift, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları da taziye için eve gelmeye başladı.

Denizli'de Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan şehit Ali Sarı'nın bir süre önce Hakkari 2'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na tayininin çıktığı belirtildi.