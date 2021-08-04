Son dakika haberleri | Şehit polis memurunun oğlu dünya evine girdi

Gelen son dakika haberine göre Vanlı Şehit Polis Memuru Mehmet Güntin'in oğlu Umut Güntin, düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Vanlı Şehit Polis Memuru Mehmet Güntin'in oğlu Umut Güntin, düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Şehit Polis Memuru Mehmet Güntin'in oğlu Umut Güntin ile Feride Keskin çifti için düzenlenen düğün törenine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, damat ile gelinin akrabaları ve iş arkadaşları katıldı. Polis aracı eskortluğunda düğün salonuna gelen gelin aracına, damadın babası Şehit Polis Memuru Mehmet Güntin'in isminin verildiği zırhlı polis aracı da konvoya eşlik etti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, gelin ve damadı tebrik ederek mutluluklar diledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı