Son dakika haberleri! Şehit Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Şehit Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Şehit Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı.

Şehit Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı

KIRŞEHİR - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı. Okulu birincilikle bitiren Şehit Güney için taziyede bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman MYO İnşaat Bölümü hocaları da şehit Güney'in mutlu anlarını paylaştı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce kirpi araca düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı. Güney'in, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü'nden 2017 yılında birincilikle mezun olduğu görüntüleri hocası Serdar Korkmaz tarafından paylaşıldı. Şehit Güney'in mezuniyet töreninde çekilen görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaman Stadyumu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde çekilen görüntülerde, şehit Güney'in bölüm birincisi olarak anons edildiği, arkadaşlarının omuzlarında sahneye çıkarıldığı görülüyor. Öte yandan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin resmi sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlandı ve başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Son dakika haberleri! Şehit Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri! Şehit Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri! Şehit Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri! Şehit Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri! Şehit Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri! Şehit Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Buse Varol Seda Bakan Düm Tek Tek
Spor Ali Koç Balotelli Hakan Reçber Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Şehit Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 10:04:03. #1.14#

title