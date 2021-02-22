Son dakika haberleri | Şehit eşi için 3. çeşmeyi nikahlarının kıyıldığı Adıyaman'da yaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Şehit eşi için 3. çeşmeyi nikahlarının kıyıldığı Adıyaman'da yaptırdı

22.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:16
Son dakika haberleri | Şehit eşi için 3. çeşmeyi nikahlarının kıyıldığı Adıyaman'da yaptırdı

Gelen son dakika haberine göre Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın eşi Rabia Kaya, eşi adına Sudan ve Myanmar'da yaptırdığı çeşmelere yenisini ekledi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın eşi Rabia Kaya, eşi adına Sudan ve Myanmar'da yaptırdığı çeşmelere yenisini ekledi.

Nikahlarının kıyıldığı Adıyaman Belediyesi Nikah Salonunun bahçesine eşi adına çeşme yaptıran Rabia Kaya, AA muhabirine, evlendiklerinde eşinin Bolu'da görevli olduğunu, kısa süre sonra da Afrin'e gittiğini söyledi.

Eşinin adını 7 Mayıs 2017'de nikahlarının kıyıldığı salonun bahçesinde yaşatmak istediğini dile getiren Kaya, "Bunun için çeşme yaptırmak istedim ve belediyeye başvuruda bulundum. Yetkililer sağ olsunlar, beni kırmadılar ve isteğimi onayladılar." dedi.

Sudan ve Myanmar'da da eşi adına çeşme yaptırdığını ifade eden Kaya, "Gururluyum. Eşimin adını her zaman, her yerde elimden geldiğince yaşatacağım." diye konuştu.

Park içerisinde gezip dolaşan vatandaşlar ise çeşmeden su ihtiyaçlarını giderip şehit için dua ediyorlar.

Sait Kahraman, şehit Kaya'ya rahmet dileyerek, "Eşinin yaptırdığı hayrattan ötürü Allah razı olsun. Bizler gelip burada zaman zaman su içiyoruz. Şehidimize rahmet dilerken eşine de bu ince düşüncesinden dolayı teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya, TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu 6 Şubat 2018'de şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Donald Trump Pervin Buldan Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Prens Harry Toygun Ateş Meltem Miraloğlu
Spor Umut Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Şehit eşi için 3. çeşmeyi nikahlarının kıyıldığı Adıyaman'da yaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 17:24:28. #1.14#
title