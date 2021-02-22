Son dakika haberleri | Şehit eşi için 3. çeşmeyi nikahlarının kıyıldığı Adıyaman'da yaptırdı

Gelen son dakika haberine göre Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın eşi Rabia Kaya, eşi adına Sudan ve Myanmar'da yaptırdığı çeşmelere yenisini ekledi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın eşi Rabia Kaya, eşi adına Sudan ve Myanmar'da yaptırdığı çeşmelere yenisini ekledi.

Nikahlarının kıyıldığı Adıyaman Belediyesi Nikah Salonunun bahçesine eşi adına çeşme yaptıran Rabia Kaya, AA muhabirine, evlendiklerinde eşinin Bolu'da görevli olduğunu, kısa süre sonra da Afrin'e gittiğini söyledi.

Eşinin adını 7 Mayıs 2017'de nikahlarının kıyıldığı salonun bahçesinde yaşatmak istediğini dile getiren Kaya, "Bunun için çeşme yaptırmak istedim ve belediyeye başvuruda bulundum. Yetkililer sağ olsunlar, beni kırmadılar ve isteğimi onayladılar." dedi.

Sudan ve Myanmar'da da eşi adına çeşme yaptırdığını ifade eden Kaya, "Gururluyum. Eşimin adını her zaman, her yerde elimden geldiğince yaşatacağım." diye konuştu.

Park içerisinde gezip dolaşan vatandaşlar ise çeşmeden su ihtiyaçlarını giderip şehit için dua ediyorlar.

Sait Kahraman, şehit Kaya'ya rahmet dileyerek, "Eşinin yaptırdığı hayrattan ötürü Allah razı olsun. Bizler gelip burada zaman zaman su içiyoruz. Şehidimize rahmet dilerken eşine de bu ince düşüncesinden dolayı teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya, TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu 6 Şubat 2018'de şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül