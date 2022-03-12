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Son dakika haberleri! Şehit babası Malatya'da trafik kazasında hayatını kaybetti

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Son dakika haberleri! Şehit babası Malatya'da trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Ahmet Doğan idaresindeki 44 DY 567 plakalı hafif ticari araç, İshak Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.

Ahmet Doğan'ın, 1993'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen jandarma er Mehmet Doğan'ın babası olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Ahmet Doğan, Tragger, Malatya, Şehit, Güncel, Haberler

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