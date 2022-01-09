Son dakika 3. sayfa: Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Hava yolu ile Kahramanmaraş'a getirilen şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un (26) naaşı, buradan Pazarcık ilçesine götürüldü. Pazarcık ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen cenaze töreni öncesi şehidin eşi Gülsüm Alyakut, eşinin tabutuna sarılarak ağladı. Şehidin cenaze namazını ise imam olan ağabeyi Musa Alyakut kıldırdı. Namaz öncesi konuşma yapan şehidin ağabeyi, "Allah bizlere şehit kardeşi olmayı nasip eyledi. Cenab-ı Hak kardeşimi bizlere şefaatçi eylesin. Uzaktan yakından yanımızda olan ve dünden beri bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

İmam Musa Alyakut, helallik istenmesinin ardından kardeşinin cenaze namazını kıldırdı. Şehidin naaşı, kılınan namazın ardından Yukarı Pazarcık Hacı Ahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine sivil ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika 3. sayfa: Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı

Son dakika 3. sayfa: Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı

Son dakika 3. sayfa: Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı

Son dakika 3. sayfa: Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı

Son dakika 3. sayfa: Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı

Son dakika 3. sayfa: Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı

Son dakika 3. sayfa: Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı

Son dakika 3. sayfa: Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı

Sınır hattındaki patlamada şehit düşen Ertuğrul Ulupınar'dan geri kalan görüntüler ağlattı

Sınır hattındaki patlamada şehit düşen Ertuğrul Ulupınar'dan geri kalan görüntüler ağlattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title