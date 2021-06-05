Son dakika haberleri! Şarampole yuvarlanan otomobildeki çifti ölüm ayırdı
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Son dakika haberleri! Şarampole yuvarlanan otomobildeki çifti ölüm ayırdı

Son dakika haberleri! Şarampole yuvarlanan otomobildeki çifti ölüm ayırdı
Demirören Haber Ajansı / Güven Özgül - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada Özlem Mert yaşamını yitirdi, eşi Mevlüt Mert (35) yaralandı.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada Özlem Mert yaşamını yitirdi, eşi Mevlüt Mert (35) yaralandı.

Kaza, gece yarısı ilçeye bağlı Kuşçusofulu mevkiinde meydana geldi. Mevlüt Mert yönetimindeki 01 DS 138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mevlüt ve eşi Özlem Mert, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özlem Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, eşinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.  Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven Özgül

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