Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, trafikte yol kavgası: 2 ölü, 10 yaralı
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, trafikte yol kavgası: 2 ölü, 10 yaralı

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, trafikte yol kavgası: 2 ölü, 10 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'da iftar saatine yakın zamanda yol verme meselesi nedeniyle çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada İbrahim Halil Çetin (22) ile Lami Çetin (50) hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

ŞANLIURFA'da iftar saatine yakın zamanda yol verme meselesi nedeniyle çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada İbrahim Halil Çetin (22) ile Lami Çetin (50) hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftara yetişmek üzere otomobille seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yol ortasında tartışan sürücülerin yakınlarının katılmasıyla olay kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına dönüştüğü kavgada taraflar taş, sopa, tabanca ve tüfeklerle birbirlerine saldırdı. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan Lami Çetin ve İbrahim Halil Çetin kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışanları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.


Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, trafikte yol kavgası: 2 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, trafikte yol kavgası: 2 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, trafikte yol kavgası: 2 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, trafikte yol kavgası: 2 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, trafikte yol kavgası: 2 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, trafikte yol kavgası: 2 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, trafikte yol kavgası: 2 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, trafikte yol kavgası: 2 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, trafikte yol kavgası: 2 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da, trafikte yol kavgası: 2 ölü, 10 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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