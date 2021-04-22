Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi Hastane Caddesi'nde akraba iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine H.P. ve M.K. açılan ateş sonucu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavganın yaşandığı bölgede ve hastanede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı