Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Salih Darıcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi Hastane Caddesi'nde akraba iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine H.P. ve M.K. açılan ateş sonucu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavganın yaşandığı bölgede ve hastanede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı

Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
IĞDIR PİTBULLU BIÇAKLAYIP, SAHİBİNİ DÖVDÜLER
IĞDIR PİTBULLU BIÇAKLAYIP, SAHİBİNİ DÖVDÜLER
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Cansu Dere Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Kripto Para Kripto Paralar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 22:16:30. #1.14#

title