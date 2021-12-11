Son dakika haberleri... Sanatçı Hüseyin Turan, Datça'da çocuk sevgi evi yararına konser verdi

Sanatçı Hüseyin Turan, Datça'da yapılması planlanan "Çocuk Sevgi Evi" yararına konser verdi.

Datça Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Dayanışma Derneğince (KİGDER) ilçede yapılması planlanan sevgi evi yararına düzenlenen konserde, sanatçı Turan sahne aldı.

Konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Hüseyin Turan şarkılarını, kurulması planlanan çocuk sevgi evi için seslendirdi.

Datça KİGDER Başkanı Menşure Yavuz, sanatçı Hüseyin Turan ile diğer destekçilere teşekkür etti.

AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri

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