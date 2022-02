Son dakika haberleri! Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesinden duruşma sonrası açıklama

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmesine ilişkin davanın ilk celsesi görüldü. Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan Başak Cengiz'in annesi, "Mimar Başak Cengiz Türkiye'nin evladı. İlk günden beri adalete inanıyorum. Ben acının, sabrın, özlemin çok ağır olduğu bir imtihandayım. İçimdeki yangını söndürmek için tutun ellerimden" dedi.

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27) "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

"'Canım böyle istiyor' diyerek can alması elbet karşılığını bulacak"

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Mimar Başak Cengiz Türkiye'nin evladı. Türkiye adaletine inanıyorum ilk günden beri. Ben acının, sabrın, özlemin çok ağır olduğu bir imtihandayım. Suçluya nasıl 'dur' denileceğini, suçsuz Başak Cengiz'i nasıl savunacaklarını vatanlarına gösterecekler. Dünyayı inletecekler, vatanları onları ayakta alkışlayacak. Zalim, Başak Cengiz suçsuzken bu cezayı ona layık gördü. Peki kendisi suçlu, cezası ne olmalı? Vicdanı olan insanlara sesleniyorum. Türkiye'de vicdanı olan insanlar çok. Başak'ın kanı yerde kalmayacak. 'Canım böyle istiyor' diyerek can alması elbet karşılığını bulacak" dedi.

"İçimdeki yangını söndürmek için tutun ellerimden"

Acılı anne, "Başak Cengiz Türkiye'nin evladı oldu. Ben taş değilim, yavrumu süzgeç yapmış. Bunun cezası çok ağır olmalı. Başak, yavrum, meleğim sen rahat uyu. Senin bayrağını havada taşıyacağım kanımın son damlasına kadar. İnanın yavrumun kılıçtan korktuğunun, ailesinin yüreğine düşen ateşin, sevdiklerinin tek bir damla gözyaşının hiçbir şey karşılığı olamaz. Yavrum Allah'ın rahmetine kavuştu. Başak Cengiz Türkiye'yi öyle bir temsil edecek, başka hiçbir kadına zarar verilmeyecek. Sanık, kadın olduğu için seçtiğini beyan etmiş. Kılıç almış. Bu plan değil de nedir? Burası yangın yeri. Bu yangını söndürmek için tutun ellerimden" diye konuştu.

"Başak, tüm Türkiye'nin kızı oldu"

Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz ise, "Annemin şu andaki duygusallığının sebebi birinci duruşmada daha önce annemin görmediği ve bilmediği bazı detaylar vardı. Bu detaylarla ilgili görüntüler, iddianame vs. okundu ve gördü. O yüzden çok duygusal. Herkesten Allah razı olsun. Başak tüm Türkiye'nin kızı oldu, herkese çok teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL