Son dakika haberleri! Samsun'da 2,8 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri! Samsun'da 2,8 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Samsun'da 2,8 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Samsun'da polis tarafından yapılan operasyonda 2,8 kilo esrar ile birlikte çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da polis tarafından yapılan operasyonda 2,8 kilo esrar ile birlikte çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekkeköy ilçesi Sıtmasuyu Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine A.K. ve A. S. isimli şahısların ikamet ve araçlarında arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 kilo 817,41 gram esrar maddesi, 18 adet sentetik ecza hap, 0,71 gram metamfetamin maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi elde ele geçirildi. Olayın devamında ikamette ele geçirilen 0,71 gram metamfetamin maddesinin A. K. isimli şahsa satışını yaptığı tespit edilen Ş. T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 2 paket halinde 2,85 gram esrar maddesi, 0,44 gram metamfetamin maddesi de elde edildi.

Olayla ilgili A.K., A.S. ve Ş.T. isimli şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. - SAMSUN

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