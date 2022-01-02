Son dakika haberleri | Safiye evinde ölü bulundu

NUSAYBİN, MARDİN (DHA) - MARDİN'de Safiye Ok, evinde ölü bulundu. Ok'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Nusaybin ilçesi kırsal Akçatarla Mahallesi'nde, kendisinden haber alamayan ve evine giden yakınları, Safiye Ok'un yerde hareketsiz yattığını gördü. Durum, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Ok'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Ok'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne, ardından da Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Son Dakika Haberleri

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