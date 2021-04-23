Son dakika haberleri | RIO DE JANEIRO - Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 472 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Caju mezarlığından detaylar Yakınlarını defnetmeye gelmiş insanlar Defnedilen cenazeler RIO DE JANEIRO - Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 472, kişi yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Caju mezarlığından detaylar

Yakınlarını defnetmeye gelmiş insanlar

Defnedilen cenazeler

RIO DE JANEIRO - Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 472, kişi yaşamını yitirdi. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri kentteki Caju mezarlığına defnediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira