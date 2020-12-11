Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı

11.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:40
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Resulayn şehrinde PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar, Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı.

Suriye'nin Resulayn şehrinde PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar, Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Anar için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve şehidin ailesi katıldı. Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı'nda defnedildi.

(Ali Nargüner - Yunus Özkan/İHA)

Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı
Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | ANTALYA -Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika haberi | ANTALYA -Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika haberi: Şehit Osman Güler son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Şehit Osman Güler son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: Şehit polis memuru Barış Göl, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika haber: Şehit polis memuru Barış Göl, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Demet Özdemir Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Şenol Güneş Ali Palabıyık
Tüm Haberler İlaç Çocuk Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Resulayn şehidi Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 15:41:04. #1.15#
title