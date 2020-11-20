Son dakika haberleri! 'Polisim' deyip, hasta nakil aracı şoförünü darbetti, emlakçı çıktı

Son dakika gelişmesine göre HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde trafikte tartıştığı hasta nakil aracının sürücüsü Mustafa Başbay'ı "Ben polisim" diyerek darbedip, kaçan sürücü, polislerce yakalanıp, gözaltına alındı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde trafikte tartıştığı hasta nakil aracının sürücüsü Mustafa Başbay'ı "Ben polisim" diyerek darbedip, kaçan sürücü, polislerce yakalanıp, gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan sürücünün emlakçı olduğu ortaya çıkarken, darp anları ise bir vatandaş tarafında cep telefonu kamerasıyla ile görüntülendi.

Kırıkhan Belediyesi'ne ait hasta nakil aracının sürücüsü Mustafa Başbay, Covid-19 tanısı konulan kişiyi evinden almak için yola çıktı. Başbay, Atatürk Caddesi'nde kendisine yol vermeyen 06 DR 9108 plakalı otomobilin sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle polis olduğunu iddia eden otomobil sürücüsü, Başbay'ı darbederek olay yerinden uzaklaştı. Yüzü kanlar içinde kalan ve darp raporu alan Başbay, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu.

'POLİSİM' DEDİ EMLAKÇI ÇIKTI

Saldırganın, Mustafa Başbay'ı darbettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sivil kıyafetli askeri personel olduğunu söyleyen bir kişinin kavgayı ayırmaya çalıştığı görülürken, saldırganın "Ben polisim" dediği de görüntülere yansıdı. Şikayet üzerine polislerce gözaltına alınan şüphelinin emlakçı olduğu ortaya çıktı. Otomobil sürücüsünün polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK