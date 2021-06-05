Son dakika haberleri | Polisi görünce kaçtı; yalın ayak yakalanıp emniyete götürüldü

Son dakika haber... ADANA'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5,5 yıl hapis cezasıyla aranan, evine düzenlenen operasyonda polisi görünce yalın ayak kaçan Emrah Ç. (30) kovalamacayla yakalandı.

ADANA'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5,5 yıl hapis cezasıyla aranan, evine düzenlenen operasyonda polisi görünce yalın ayak kaçan Emrah Ç. (30) kovalamacayla yakalandı. Emniyete götürülen Emrah Ç., işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5,5 yıl hapis cezası bulunan Emrah Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Emrah Ç.'nin merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki müstakil bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese baskın yaptı. Polisin geldiğini gören Emrah Ç., evin damına çıkıp, yalın ayak diğer evlerin damlarına atlayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamacayla Emrah Ç., iki sokak ileride yakalandı.Yalın ayak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Emrah Ç., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar