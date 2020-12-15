Son dakika haberleri! Polis merkezindeki hırsızlığın şüphelisi karakol amiri çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Polis merkezindeki hırsızlığın şüphelisi karakol amiri çıktı

15.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:49
Son dakika haberleri! Polis merkezindeki hırsızlığın şüphelisi karakol amiri çıktı

Son dakika haberine göre Müslim SARIYAR/ İSTANBUL'da bulunan bir polis merkezinin adli emanetinde bulunan para ve uyuşturucu maddelerin karakol amiri tarafından çalındığı iddia edildi.

Müslim SARIYAR/ İSTANBUL'da bulunan bir polis merkezinin adli emanetinde bulunan para ve uyuşturucu maddelerin karakol amiri tarafından çalındığı iddia edildi. Gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin ifadesinde, "Ben de kleptomani (çalma hastalığı) var" dediği öğrenildi.

İstanbul'da bulunan bir polis merkezinde 1 Aralık'ta meydana gelen ve polisleri bile şok eden olay iddialara  göre şöyle gelişti. Adli emanette muhafaza altında bulunan para ve uyuşturucu maddelerin eksik olduğunu tespit eden polis memurları, durumu karakol amirine bildirdi. Karakol amiri komiser S.P'nin  polis memurlarına, "Eksik olan para ve uyuşturucu maddeyi ben tamamlayacağım konuyu siz kapatın' demesi üzerine, bu durumdan şüphelenen memurlar karakolun güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis memurları, adli emanette bulunan para ve uyuşturucu maddeleri alan kişinin karakol amirleri komiser S. P., olduğunu, dolaplardaki kıyafetlerde bulunan cüzdanlarından da paralarını  aldığını gördüler. Durumun ilçe emniyet müdürüne bildirilmesinin ardından karakol amiri S. P., gözaltına alındı.

"KLEPTOMANİ HASTASIYIM"

İlçe Emniyet Müdürü tarafından gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne teslim edilen komiser S. P.'nin ifadesinde   "Bende kleptomani (çalma hastalığı) var" dediği öğrenildi. S. P., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.  S.P'nin,  daha önce görev yaptığı yerlerde  çalışanların da, onun benzer hırsızlıklar yaptığı konusunda çeşitli ifadeler verdikleri öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisinden, gazetecilere Peki suçsuz olursam ne olacak
Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisinden, gazetecilere Peki suçsuz olursam ne olacak
Son dakika haberi... Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi yakalandı
Son dakika haberi... Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi yakalandı
Polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Serdar Ortaç Defne Samyeli Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Polis merkezindeki hırsızlığın şüphelisi karakol amiri çıktı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:02:34. #1.14#
title