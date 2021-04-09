Son dakika haberleri! Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
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Son dakika haberleri! Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

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Son dakika haberleri! Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Son dakika haber... Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 106. yıl dönümü nedeniyle Kütahya'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi, şehitler mezarı başında anıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 106. yıl dönümü nedeniyle Kütahya'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi, şehitler mezarı başında anıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve beraberindeki heyet Kütahya Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kütahya Polis Şehitliği'nde bir program düzenlendi, polis şehitleri mezarları başında anıldı. Programa Kütahya Valisi Ali Çelik, İl emniyet müdürü Necmettin Koç, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Necati Gündüz, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, emniyet teşkilatı ve şehit yakınları katıldı. Şehitlik şeref defterini imzalayan Vali Ali Çelik, "Türk polis teşkilatının 106. yıl dönümünde tarihi şan ve şeref ile dolu aziz milletimizin siz kahraman evlatlarını anmak için manevi huzurlarınızdayız. Al bayrağımızı özgürce dalgalandırmak milletimizin can güvenliğini korumak için canlarınızı feda ederek peygamberlikten sonra ki makam olan şehitlik makamına ulaştınız. Uğruna can verdiğiniz değerlerimizi sonsuza kadar yaşatacak, gerektiğinde canımızı feda etmekte tereddüt etmeyeceğiz. Vicdanınızı, kahramanlığınızı, fedakarlıklarınızı nesilden nesile aktarmaya, isimlerinizi yaşatmaya devam edeceğiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sizleri rahmet ve minnet ile yad ediyorum. Ruhlarınız şad olsun" dedi.

Programın ardından il protokolü ve şehit aileleri karanfil bırakarak şehit mezarları başında dua ettiler. Hafta dolayısı ile Kütahya Ulucami'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri! Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
Son dakika haberleri! Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
Son dakika haberleri! Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
Son dakika haberleri! Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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