Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi

02.02.2021 10:28 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:37
Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi

FATİH'te amatör spor kulübü lokalinde yasak olmasına rağmen çeşitli iskambil ve okey oynadıkları belirlenen 25 kişi hakkında işlem yapıldı.

FATİH'te amatör spor kulübü lokalinde yasak olmasına rağmen çeşitli iskambil ve okey oynadıkları belirlenen 25 kişi hakkında işlem yapıldı. Polis, otomatik demir kapı ile kapalı lokalin kapılarını 'Dürüm siparişi getirdik' diyerek açtırıp girdi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş büro ile Güvenlik Büro ekipleri, alınan ihbarları değerlendirerek, dışında tabela bulunmayan içeride ise Öz İskenderpaşa Spor Kulübü Derneği yazılı tabela bulunan lokalde denetim yapmak istedi. Ekipler akşam saatlerinde girmek istedikleri otomatik demir kepenk ile kapalı işyerinin kapısını açtırmak için farklı bir yöntem izledi.

"SİPARİŞLERİNİZİ GETİRDİM"

İki polis, yakındaki bir fırından pide yaptırarak bunu dürüm halinde paket edilmesini sağladıktan sonra kapı yanındaki pencereye yaklaşarak, "Siparişinizi getirdim" diye seslendi. Kısa süre sonra otomatik demir kapı açılınca ekipler içeri girdi. Polis ekipleri, içeride sadece biri maskeli, 25 kişi bulunduğunu bunların çeşitli oyunlar oynadığını belirledi. Polisler, maskelerini takmalarını istediği içeride bulanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesilmesi için tutanak düzenlendi. Dernek Başkanı olduğunu belirten Bekir Özçelik hakkında işlem yapıldı. İçeride bulunan çevresindekilerin 'Rambo' olarak seslendiği 80 yaşındaki bir kişi denetim ve yasakların gereksiz olduğunu ima ederken, "Şimdi bu millet ne yapacak? nereye gidecek? Ne yasağı, İngiltere, ne yaptı? "Herkesi serbest bıraktı Ölen ölür, kalan kalır." dedi.

Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi
Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi
Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi
Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi
Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi
Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi
Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi
Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi
Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi
Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi
Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi
Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi
Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi
Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Haydar Akar Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Acun Ilıcalı Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Gökhan Gönül İlhan Cavcav Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Milli İzmir Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polis dürümcü oldu, kulüp lokalinde oyun oynayanlara baskın düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 10:37:25. #1.14#
title