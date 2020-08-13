Son dakika haberleri... Perseid meteor yağmuru antik yapılar ile Zafer Anıtı'nda izlendi
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Son dakika haberleri... Perseid meteor yağmuru antik yapılar ile Zafer Anıtı'nda izlendi

Son dakika haberi: Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Eskişehir ve Uşak'taki antik yapılar ile Kütahya'nın Zafertepeçalköy'deki Zafer Anıtı'nda adeta görsel şölen sundu.

13.08.2020 13:08 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:14

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Eskişehir ve Uşak'taki antik yapılar ile Kütahya'nın Zafertepeçalköy'deki Zafer Anıtı'nda adeta görsel şölen sundu.

Göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Eskişehir'in Han ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan yaklaşık 3 bin yıllık bir tarihe sahip Anadolu'nun en eski misafirlerinden sayılan Friglere ev sahipliği yapmış Frigya Vadileri'nin en görkemli anıtı olan "Yazılıkaya Midas Anıtı"nda izlendi.

Samanyolu Galaksisi'ni oluşturan yıldızlar arasından kayan göktaşları, Uşak'a bağlı Ulubey ilçesi Sülümenli köyü sınırlarında yer alan Blaundus Antik Kenti'nde de gözlendi.

Perseid göktaşı yağmuru, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin sevk ve idare edildiği 1181 rakımlı Kütahya'ya bağlı Zafertepe Çalköy'de bulunan Zafer Anıtı'nda da izlendi.

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Son dakika haberleri... Perseid meteor yağmuru antik yapılar ile Zafer Anıtı'nda izlendi

Kaynak: AA

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