Pendik'te 9 kişinin yaralandığı otobüs kazası; Şoförün uyuduğu ortaya çıktı ALPER KORKMAZ / Pendik D-100 karayolu yan yolda bariyerleri parçalayan yolcu otobüsü devrildi.

ALPER KORKMAZ/ Pendik D-100 karayolu yan yolda bariyerleri parçalayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1i ağır 9 yolcu yaralandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada 52 yaşındaki otobüs şoförü Hasan K.'nın uyuduğu orta çıktı. Otobüs şoförü Hasan K. gözaltına alındı.

Kaza saat 06.00 sıralarında D-100 karayolu Esenyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul-Çorum seferini yapan 06 AC 0805 plakalı içinde 31 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerleri parçaladıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDIKaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde Trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla yan yatan otobüs kaldırdı. Kazayı gören bir vatandaş, "Büyük bir gürültüyle uyandık. Geldiğimde yol boştu. Baktığımda otobüsün devrildiğini gördüm. Büyük bir ses oluştu. Deprem olduğunu zannettik. Yaralılar Hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

KAZA KAMERADAKaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otobüs bariyerlere çarparak, devriliyor.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ UYUMUŞPolis ekipleri kazanın ardından soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda otobüs şoförü Hasan K. (52) olay yerinde gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda kazanın şoförün uyumasından dolayı meydana geldiği belirlendi. Hasan K.'nın ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA